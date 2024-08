E-Scooter-Unfälle in Oberösterreich: Drei junge Männer betroffen

In den letzten Tagen fielen in Wels und im Bezirk Vöcklabruck drei junge Männer durch riskantes Fahren mit E-Scootern auf.

Freitagabend wurde ein 18-Jähriger in Wels gestoppt, weil er einen weiteren Passagier auf seinem Scooter transportierte und alkoholisiert war. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstellt wurde.

Am darauffolgenden Samstag bemerkten Beamte einen 28-jährigen Welser, der mit überhöhter Geschwindigkeit von 42 km/h und ohne die erforderliche Lenkberechtigung auf einem Geh- und Radweg unterwegs war. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt, und eine Anzeige wird folgen.

Ebenfalls am Samstag kam in Mondsee ein 20-Jähriger aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall, bei dem er sich verletzte und ins Krankenhaus gebracht wurde.