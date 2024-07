E-Scooter-Unfall in Wels: Mann nach Sturz bewusstlos

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend in Wels, als ein 63-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Zeileisstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann war laut Zeugenberichten mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er in die Kreuzung zur Salzburger Straße einfuhr, eine Gehsteigkante streifte und zu Boden stürzte.

Bei seiner Ankunft am Unfallort stellte die Polizei fest, dass der Verletzte kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte und einen starken Alkoholgeruch aufwies.

Der Fahrer lehnte es ab, einen Alkomattest durchzuführen. Er wurde mit unbestimmten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels gebracht.