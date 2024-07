Echtzeitinfos am Handy, wenn Bus oder Bim verspätet sind

Neben einem der modernsten Fuhrparks Europas bieten die Linz AG Linien laufend neue digitale Serviceangebote an: Ab sofort haben Fahrgäste die Möglichkeit, Echtzeitinfos zu den Öffis per QR-Code an den Haltestellen abzurufen. Die dafür nötigen QR-Codes werden aktuell an allen Haltestellen angebracht und sind bis Ende Juli flächendeckend im Linien-Netz vorzufinden.

QR-Code scannen und informiert sein

Durch die QR-Codes haben Öffi-Fahrer schnell und komfortabel die aktuellen Abfahrtszeiten der jeweiligen Haltestelle in Echtzeit auf ihrem Smartphone. Die Fahrgäste bekommen ergänzend zu den elektronischen Fahrgastanzeigen noch detailliertere und dynamischere Informationen.

Zudem bieten die QR-Codes nun auch an Haltestellen, die über keine elektronischen Fahrgastanzeigen verfügen, eine schnelle und einfache Möglichkeit, Echtzeitinfos zu erhalten. Im Fall eines erforderlichen Schienenersatzverkehrs kann man beispielsweise nach dem Scannen des QR-Codes über einen Klick zum Routing wechseln und nach entsprechenden Routen und Anschlussmöglichkeiten von der Ausgangshaltestelle suchen.

Fahrgastkomfort durch Digitalisierung

„In Linz werden daher laufend Digitalisierungsschritte gesetzt, um mithilfe fortschrittlicher Technologien einen Mehrwert für die Bürger zu schaffen. So wurden österreichweit 2004 die Linzer Straßenbahnen als erste mit W-Lan ausgestattet. Die QR-Codes mit Echtzeitinfos an den Öffi-Haltestellen der Linz AG Linien sind ein weiteres Beispiel für Linzer Innovationskraft“, so Bürgermeister Klaus Luger, Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG.

„Eine erfolgreiche Mobilitätswende benötigt einen niederschwelligen und attraktiven Zugang zum öffentlichen Verkehr. Serviceorientierte Maßnahmen, wie das neue digitale Angebot ‚Scan4Info‘ der Linz AG Linien, machen die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in Linz noch komfortabler und tragen zum Gelingen der Mobilitätswende sowie der damitverbundenen Entlastung des Verkehrs bei“, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart, Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG Linien.

„Kundenorientierung ist eines der Leitmotive der Linz AG. Nach der Einführung der beiden neuen Autobuslinien 108 und 150 am Anfang des Jahres ist ‚Scan4Info‘ nun die nächste Angebotserweiterung für die Kunden“, so Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider.

„Die Linz AG Linien legen einen großen Wert auf hohen Fahrgastkomfort. Neben modernen Fahrzeugen zählt dazu auch die laufende Entwicklung digitaler Angebote“, so Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.