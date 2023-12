Effiziente Patientensteuerung soll überfüllte Ordinationen entlasten

Gerade zu Weihnachten und angesichts der aktuell vorherrschenden Infektionswelle wird das Gesundheitssystem auf eine harte Probe gestellt. Abhilfe kann nur eine effiziente Patientensteuerung leisten, betont man bei der OÖ Ärztekammer.

Hausmittel, Ruhe und Beratungsnummer 1450

Oftmals stellt sich bei ärztlichen Untersuchungen heraus, dass viele gesundheitliche Beschwerden gar keiner ärztlichen Intervention bedürfen. „Selbsthilfemaßnahmen wie Ruhe, ausreichendes Trinken, bewährte Hausmittel oder rezeptfreie Medikamente können effektiv zur Linderung beitragen“, weiß OÖ Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser.

Reicht die Eigenversorgung nicht aus, dann steht die Nummer 1450 kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung. „Egal ob Kopfschmerzen, Bauchweh, Übelkeit oder saisonbedingte Erkältungssymptome – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 sind zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar“, sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Der Hausarzt hilft zuerst

Reichen Eigenversorgung und 1450 nicht aus, dann stehen am Wochenende und außerhalb der Ordinationszeiten der Hausärztliche Notdienst (HÄND) und untertags der niedergelassene Bereich sowie die Primärversorgung bereit.

„Der erste Weg bei notwendiger ärztlicher Hilfe muss also immer in die Hausarztpraxis führen. Nur dort können Probleme sofort fachgerecht behandelt oder an die nächste geeignete Stelle wie Fachordinationen oder Ambulanzen weiterverwiesen werden“, so Niedermoser.

Patienten, die übereilt ins Spital oder in die Ordinationen kommen, belasten das System unnötig, das gerade an den Feiertagen und wegen mehrere Infektionswellen ohnedies vor großen Herausforderungen steht. „Daher bitte ich die Patienten auch um Geduld. Auch Beschimpfungen gehören sicher nicht in eine Ordination oder in ein Spital“, so Niedermoser.