Ein guter Tag für die Sicherheit in OÖ

Von einem „guten Tag für die Sicherheit in Oberösterreich“ sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Freitagvormittag bei der offiziellen Eröffnung der neu errichteten Landesleitzentrale der oö. Polizei an der Linzer Gruberstraße.

„Alle, die 133 wählen, kommen hierher. Das sind immerhin pro Tag an die 2500 Anrufe, von den kleinen Sorgen bis zu den großen Einsätzen“, betonte der Minister.

2500 Notrufe führen zu 600 bis 700 Einsätzen

Laut „Hausherr“ Landespolizeidirektor Andreas Pilsl führen die Notrufe zu 600 bis 700 Einsätzen pro Tag. Als Besonderheit in Österreich habe man im neuen Polizei-Headquarter alle Fachgebiete – vom Kriminalisten bis zum Staatsschützer – in dem Gebäude untergebracht. Das bringe den Vorteil, dass man die Polizei in den Bezirken entlasten und 60 bis 70 Beamten zusätzlich auf Streife gehen können, erläuterte Pilsl.

Bollwerk gegen Extremisten

Begeistert von der neuen Landesleitzentrale, die mit modernster Technik und einem angenehmen Arbeitsumfeld besticht, zeigte sich auch Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Die Sicherheitszentrale befindet sich im Herzen von Linz und ist ein wichtiges Bollwerk gegen all jene, die Probleme mit unserer Demokratie haben“, bezog sich Stelzer auf die am Donnerstag bekannt gewordenen Waffenfunde in der rechten Szene. Die Beamten und die Beamtinnen seien der Garant dafür, dass die Demokratie geschützt werde.

Als größte Bedrohungen für die Sicherheit in unserem Land bezeichnete der Innenminister neben religiösem und ideologischem Extremismus die illegale Migration und die Cyberkriminalität. Die Polizei werde in keinem der drei Bereiche nachlassen und insbesondere den Kampf gegen den Extremismus mit Vehemenz führen.