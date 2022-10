Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich tödlich verletzt worden.

In Ottnang am Hausruck kam es auf der Rieder Straße am Abend zu einer Frontalkollision von zwei Fahrzeugen. Die drei Insassen des zweiten Pkw wurden bei dem Unfall verletzt.

Lesen Sie auch

Nach Angaben des 80-jährigen Lenkers kam ihm der Unfalllenker entgegen und prallte frontal in seinen Pkw.

Eintreffende Ersthelfer leisteten bei den Verletzten Erste Hilfe. Beim 80-Jährigen fuhren ein 82-Jähriger und ein 83-Jähriger mit. Alle drei Insassen wurden durch den Frontalzusammenstoß verletzt und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins LKH Vöcklabruck eingeliefert.

Der 69-Jährige erlitt beim Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Notärztin stellte den Tod des 69-Jährigen fest.