Ein Toter bei Kollision von Kleinbus und Kleintransporter

Auch am Pfingstwochenende wurden die Einsatzkräfte zu etlichen Unfällen gerufen. Der folgen schwerste Zusammenstoß ereignete sich bereits am Freitag, dabei kam ein Mann ums Leben.

Der 49-jährige Ungar saß im Kleinbus seines Arbeitskollegen (51), als es in Weng im Innkreis im Bezirk Braunau zum Frontalcrash mit dem Kleintransporter eines 75-Jährigen kam.

Der 49-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, der Lenker und drei weitere Kollegen (42, 47, 55) sowie die Insassen des anderen Wagens — der 75-Jährige und seine Gattin (70) — wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Unfälle zwischen Biker und Pkw

Beim Zusammenprall mit einem abbiegenden Pkw ist am Samstag in Mattighofen (Bez. Braunau) ein Motorradfahrer (27) schwer verletzt worden. Der Biker, der bis auf den Helm keine Schutzkleidung trug, wurde über den Pkw geschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf. Er musste vom Notarzt erstversorgt werden. Der Pkw-Lenker (26) und dessen Mutter (44) blieben unverletzt.

Frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw krachte am Sonntag ein Biker in Tragwein (Bezirk Freistadt). Der 64-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya war auf der Aisttalstraße Richtung Reichenstein unterwegs und in einer starken Rechtskurve nach links geraten.

Der 64-Jährige wurde mit seinem Motorrad über die Böschung geschleudert und schwer verletzt. Ein 20-Jähriger aus Steyr prallte am Montag mit seinem Motorrad auf der Großgschnaidter Landesstraße im Gemeindegebiet von Gaflenz gegen die Leitschiene, stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Mann wurde schwer verletzt in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.

Schwer verletzt nach frontalem Crash

Schwere Verletzungen erlitt eine 41-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land, die am Montagnachmittag in Steiner- kirchen (Bezirk Wels-Land) mit ihrem Motorroller auf der Bad Wimsbacher Landesstraße unterwegs war und mit einer Fahrschülerin aus dem Bezirk (36), die in die Straße eingebogen war, kollidierte. Die Fahrschülerin war mit ihrem Freund (33) in dessen Auto auf Ausbildungsfahrt. Der Ehemann der 41-Jährigen, der mit seinem Motorrad vorausgefahren war, sowie Anwohner und andere Fahrzeuglenker leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Die 41-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht.