Ein Zuhause für schwerkranke Kinder und Eltern direkt am Klinik-Campus

In unmittelbarer Nähe zum Kepler Universitätsklinikum in Linz entstehen bis zu 24 Appartements für die Familien von kleinen Patienten

Ein Appartment-Haus der Ronald McDonald Kinderhilfe wird am Gelände des Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) errichtet. Angehörige von Kindern, die am KUK behandelt werden, finden dort Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Klinikum, professionelle Begleitung und einen Rückzugsort.

Gesundheits-Landesrätin Haberlander begrüßt und unterstützt das Projekt: „Medizinische Versorgung geht über Medikamente und Operationen hinaus, auch die Familie spielt eine große Rolle.“ Das Land Oberösterreich stellt deshalb den Baugrund für das Kinderhaus zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Kleine Patienten aus ganz Oberösterreich

Das KUK ist in Oberösterreich im Bereich Kindermedizin führend. Kleine Patienten aus dem ganzen Bundesland und darüber hinaus werden hier behandelt. Für die Eltern ist dies eine enorme Belastung.

„In so einem Fall ist man dankbar, wenn es Nester der Geborgenheit gibt, in die man sich zurückziehen kann“, weiß Franz Harnoncourt, Geschäftsführer des KUK. Das Kinderhilfe-Haus biete einen Mehrwert für die Kinder, die Eltern und die Mitarbeiter, hält Harnoncourt fest.

Die Ronald McDonald Kinderhilfe betreibt und finanziert bereits fünf Kinderhäuser in Österreich, ein sechstes wird diesen Sommer in NÖ eröffnet. „Wir betreuen im Schnitt rund 1400 Familien pro Jahr“, so Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe.

Derzeit läuft die Bedarfserhebung – je nach Ergebnis werden zwischen 16 und 24 Appartements für Eltern, Geschwister oder Großeltern entstehen. Für die Gäste stehen eine Gemeinschaftsküche, Aufenthalts- und Freizeiträume und Möglichkeiten für das Home-Office zur Verfügung. Der Spatenstich soll im 2. Halbjahr 2024 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.