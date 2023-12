Am Samstagabend ereignete sich in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) ein dreister Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt, indem er mit einem schmalen Flachwerkzeug die Terrassentüren aufzwängte.

Nachdem er in das Haus eingedrungen war, durchsuchte der Einbrecher zielstrebig sämtliche Räume im Erdgeschoss. Dabei entwendete er Schmuck und Uhren, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag beläuft.