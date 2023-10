Eine Woche im Zeichen der Entwicklungszusammenarbeit

580 Geschäfte beteiligen sich an EZA-Woche vom 6. bis 12. November — Oberösterreich setzt auf partnerorientierte Hilfe

Bereits zum zwölften Mal setzt das Land Oberösterreich mit der Woche der Entwicklungszusammenarbeit (EZA-Woche), heuer vom 6. bis 12. November, ein Zeichen für Verantwortung und Solidarität.

Mittlerweile beteiligen sich 580 Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels und zwölf Weltläden in ganz Oberösterreich an dem Projekt.

„Mit Hilfe zur Selbsthilfe wollen wir bessere Lebens- bedingungen und mehr Chancengleichheit erreichen. Unsere Entwicklungspolitik ist partnerorientiert und setzt auf eine starke lokale Verankerung“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer, der in der Oö. Landesregierung auch für den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist. Dieses Jahr liegt ein besonderer Themenschwerpunkt auf dem Thema Cashews.

Gelegenheit zum fairen Einkauf gibt es zwischen 6. und 12. November in den Welt- läden in Bad Schallerbach, Braunau, Gallneukirchen, Linz, Schärding, Stadl-Paura, Steyr, Traun, Vöcklabruck, Vorchdorf, Wels und Weyer sowie in über 580 Geschäften des oö. Lebensmittelhandels.