Einsatz im Traunsee: Wasserrettung barg leblose Person

Am Dienstag wurden gegen 15 Uhr die Taucheinsatzkräfte und Bootsmannschaften am Traunsee zu einer Suche nach einer vermissten, männlichen Person im Wasser in der Nähe von Traunkirchen alarmiert.

Ein Rettungsschwimmer vom ÖWR-Einsatzboot Gmunden konnte die Person wenig später in rund 5 Meter Wassertiefe orten und ans Ufer bringen.

Es dürfte sich dabei weder um einen Schwimmer, noch um Taucher gehandelt haben, sondern um eine Person, die am Ufer Arbeiten verrichtet hatte.

Am Ufer begann die Bootsbesatzung sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die noch immer reglose Person wurde danach dem rasch eintreffenden Notarzt und dem Rettungshubschrauber übergeben. Über den Zustand des Verunfallten ist derzeit noch nichts bekannt.