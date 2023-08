Einsatzrekord bei Bergrettung

Alleine am Sonntag mussten die Helfer in OÖ elfmal ausrücken

Oberösterreichs Bergretter haben derzeit alle Hände voll zu tun. Die Berge ziehen viele Wanderer an, nicht wenige geraten dabei aber in Schwierigkeiten und brauchen Hilfe.Letzten Sonntag musste die Bergrettung allein in OÖ zu elf Einsätzen aufbrechen.

Urlaub und gutes Wetter

„Die derzeit unzähligen bergsportlich aktiven Menschen in Oberösterreichs Bergen und die hohen Temperaturen sind die Hauptursache für die Rekordalarmierung der Bergrettung. Die Urlaubszeit sorgt gewöhnlich für eine rege Einsatztätigkeit. So viele wie am Sonntag waren es aber schon seit Jahren nicht mehr“, erklärt Bergrettungs-Landesleiter Christoph Preimesberger.

Einsätze bis in die Nacht

Punkt zwölf Uhr wurde Bad Ischl als erste Ortsstelle alarmiert. Auf der Katrinalm (Bezirk Gmunden) musste eine Person mit einem Kollaps versorgt werden. Kreislaufprobleme und Schwächeanfälle führten den ganzen Tag über zu mehreren Einsätzen.

In Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) war auf der Zellerhütte eine Handverletzung der Grund für einen Einsatz. In Bad Goisern (Gmunden) hingegen eine Fußverletzung im Bereich der Halleralm. Notarzthubschrauber mussten verletzte und erschöpfte Menschen von der Ebenforstalm (Bezirk Steyr-Land) und in Hallstatt vom Wiesberghaus retten.

Gleich zwei Einsätze bei der Drachenwand

Die Ortsstelle Mondseeland versorgte einen 34-jährigen Polen, der um 17 Uhr nahe der Drachenwand (Bez. Vöcklabruck) 20 Meter abgestürzt war und sich verletzt hatte. Er musste mit dem Hubschrauber „Christopherus 6“ in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Den Bergrettern war nur eine kurze Pause vergönnt. Zwei deutsche Urlauber, ein 57-Jähriger und eine 46-Jährige, versuchten sich an einer Tour über den Klettersteig auf die Drachenwand. Sie überschätzten ihrer Fähigkeiten und erreichten den Gipfel erst um 20 Uhr. Da keiner eine Stirnlampe dabei hatte, setzten sie einen Notruf ab. Die Urlauber konnten gegen 23:25 ins Tal zurückgebracht werden.

Auch am folgenden Montag mussten die Retter mehrfach ausrücken. So musste eine vierköpfige Familie aus Tschechien, die sich auf dem Hochlecken (Bezirk Vöcklabruck) verirrt hatte, gefunden und schließlich mittels Taubergung vom Polizeihubschrauber „Libelle“ ins Tal gebracht werden.