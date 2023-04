Einwanderer erstmals in Oberösterreich entdeckt

Erst zweimal konnte die Amerikanische Mauerwespe bislang in Österreich nachgewiesen werden: Nach der ersten Sichtung im Jahr 2002 in Kärnten und einem Fund 2013 in Niederösterreich, gelang der Naturkundlichen Station Linz nun auch der Erstnachweis für Oberösterreich.

Auf dem Segelflugplatz Linz-Ost an einem neu angelegten Amphibientümpel wurde die exotisch anmutende Wespe gefunden. Die Art stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika.

Mit einer Länge von 17 bis 28 mm ist die Amerikanische Mauerwespe (Sceliphron caementarium) mit dem langen, in der Regel schwarzen Hinterleibsstielchen und den dunklen Flügeln eine stattliche Erscheinung.

Zu erwarten ist, dass sie in den kommenden Jahren noch häufiger zu finden sein wird. Die Naturkundliche Station der Stadt Linz nimmt Fundmeldungen unter www.naturbeobachtung.at entgegen.