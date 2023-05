Eisheilige beenden ihr Gastspiel

Die Eisheiligen beenden ihr ausgedehntes, nasses und kaltes Gastspiel. Die nächsten Tage werden wärmer und allmählich auch trockener, wie Geosphere Austria (vormals ZAMG) in ihrer Prognose am Donnerstag bekannt gab. Bis zu 26 Grad soll es am Sonntag bekommen.

Heute startet der Tag über den Niederungen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie auch in der Südoststeiermark mit Restwolken oder mit zum Teil zäher hochnebelartiger Bewölkung. Am Nachmittag kann sich aber bereits sonniges Wetter durchsetzen.

Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis zehn Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 14 bis 21 Grad, am wärmsten ist es im Westen. Der Samstag beginnt im Südosten mit Schauern. Diese breiten sich im Tagesverlauf in den Westen und den gesamten Süden aus.

Im Osten und Südosten sind nachmittags Gewitter mit ergiebigen Regengüssen zu erwarten. Von sieben bis zwölf Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf maximal 19 bis 24 Grad.