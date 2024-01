Eisige Kälte bringt die Pannenfahrer ins Schwitzen

Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Pannenfahrer von ÖAMTC und ARBÖ in Oberösterreich. Grund dafür ist die eisige Kälte, die sich am Montag auch hierzulande einstellte und mancherorts bis zu minus 15 Grad brachte.

Diese Temperaturen setzen den Autos, die im Freien stehen, gehörig zu. Der ÖAMTC hat umgehend seine Mannschaft aufgestockt und am Montag etwa doppelt so viele Einsätze verzeichnet wie an normalen Tagen.

Statt 250 bis 300 Mal mussten die Pannenfahrer 530 Mal zu Kälteeinsätzen ausrücken, hinzukamen 160 Abschleppungen sagte Pressesprecherin Anita Mayer im VOLKSBLATT-Gespräch. Ähnlich arbeitsintensiv verlief auch der Dienstag beim Mobilitätsclub. Ein Plus von 30 Prozent an Einsätzen verzeichnete auch der ARBÖ.

Auch für das abgelaufene Jahr kann der ÖAMTC mit Rekordwerten aufwarten: So viele persönliche Kundenkontakte wie noch nie zuvor verzeichnete der Mobilitätsclub in Oberösterreich, die stationäre Pannenhilfe wurde dabei besonders oft benötigt. 109.425 Mal wurden die Gelben Engel 2023 zu Pannen auf den oö. Straßen gerufen, das entspricht durchschnittlich 300 Einsätzen täglich. 37.330 Mal rückten die Pannenfahrer zusätzlich mit dem Abschleppwagen aus. Größere und kleinere Probleme haben die Techniker auch direkt an den Stützpunkten behoben: 132.001 stationäre Pannenhilfen sind ein Plus von knapp fünf Prozent gegenüber 2022 und ein Rekordergebnis.

Neue Höchstmarke bei Kontakten

Bei den persönlichen Kontakten erreichte der ÖAMTC Oberösterreich einen starken Anstieg von elf Prozent. Sie summierten sich auf 715.821. Dazu zählen neben Pannenhilfen auch Prüfdienstleistungen und Beratungsgespräche.

„Besonders in Zeiten hoher Inflation, anhaltender Lieferschwierigkeiten und knapper Ressourcen brauchen die Menschen Sicherheit. Die steigende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen spiegelt das enorme Vertrauen in den ÖAMTC als verlässlichen Partner wider“, sagt ÖAMTC Oberösterreich-Landesdirektor Harald Großauer.

Die Pannen-Hitliste 2023

Rund ein Drittel aller Einsätze entfiel – wie in den Jahren zuvor – auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgten Probleme mit den Reifen, der Lichtmaschine oder dem Starter sowie dem Motor bzw. dem Motormanagement. In rund fünf Prozent der Fälle mussten irrtümlich versperrte Fahrzeugtüren geöffnet werden.

Aufgrund der steigenden Zahl von Hitzetagen werden die Sommermonate laut Großauer zunehmend zur Herausforderung, aber auch die Kälteperiode Anfang Dezember 2023 hatte ein Einsatzhoch beschert.