Elfjährige aus Ried spurlos verschwunden – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend meldete eine Mutter ihre elfjährige Tochter aus dem Bezirk Ried als vermisst, nachdem das Mädchen nach einem familiären Streit aus dem Auto gesprungen und weggelaufen war.

Später wurde sie am selben Tag gegen 23:15 Uhr zusammen mit einer Freundin am Linzer Hauptbahnhof gesehen. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnung in der Ziegeleistraße aufgehalten haben könnte.

Das Mädchen ist schlank, trägt ein schwarzes Top, Jeans und schwarze Nike Air Force-Schuhe. Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldzell unter der Telefonnummer 059133/4247 zu melden.