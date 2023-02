Elfjähriger Schüler von Pkw erfasst

Ein Elfjähriger ist am Mittwoch in Perg in Oberösterreich von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei überquerte der Bub unmittelbar vor dem Auto im Bereich einer Bushaltestelle die Straße. Der 52-jährige Lenker konnte nicht mehr ausweichen und erfasst den Schüler, der bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Das Kind wurde mit schweren Verletzungen per Rettung in das Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert. Der Unfall hatte sich kurz nach 7.00 Uhr auf der Donaubundesstraße (B3) ereignet.

Laut Polizei befindet sich bei der Bushaltestelle weder ein Schutzweg noch eine künstliche Straßenbeleuchtung. Der Pkw-Lenker dürfte den Schüler in der Dunkelheit übersehen haben.