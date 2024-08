Ennser Alpenverein – Ausflug in den Klettergarten im Ennstal

Dieser Tage gab es mit dem Ennser Alpenverein wieder einen Ausflug in den Klettergarten.

„Nach den Regenfällen am Vorabend haben wir beschlossen, die Riesenberger Wand in der Laussa zu besuchen, da diese stark überhängt und nicht so vom Regen betroffen ist. Am Anfang war es schon ein bisschen feucht, aber trotzdem gut machbar. Wir vier ‚Klettermädels‘ haben neun Routen in den Schwierigkeitsgraden zwischen fünf und sieben bezwungen. Insgesamt ein gelungener Kletterausflug bei Sonnenschein im schönen Ennstal“, berichtete Übungsleiterin Sportklettern Ulli Zellinger vom Alpenverein Neugablonz-Enns.