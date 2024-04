Ennser Alpenverein — Mit Öffi zum Wandertag in der Bundeshauptstadt

Dieser Tage war der Alpenverein Neugablonz-Enns wieder mit einer interessanten Öffi-Tour unterwegs.

„29 Teilnehmer der Gruppe ‚Wandern und Mehr‘ genossen eine herrliche Öffi-Wanderung in Wien. Von Klosterneuburg ging es über den Kollersteig, vorbei am Leopoldsberg zum Kahlenberg mit einem einzigartigen Panorama auf die Bundeshauptstadt Wien. Nach einer Einkehr in der Josefinenhütte wanderten wir über den Nußberg durch grüne Weingärten hinunter zu einem Heurigenausklang nach Nussdorf. Fazit: Wunderbar, wanderbares Wien“, so Übungsleiter Karl Jentsch (Senioren-Bergwandern) vom Ennser Alpenverein.