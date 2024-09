Entminungsdienst musste Granate aus Traun bergen

Am Montag gegen 16 Uhr ging bei der Polizei eine Anzeige ein, wonach in der Traun auf Höhe der Schottergrube in Roitham eine Granate gefunden wurde.

Daraufhin wurde der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres verständigt, der gegen 18 Uhr eintraf. Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte die Granate aus der Traun geborgen werden.

Lesen Sie auch

Danach wurde die Granate, die über keinen Zünder verfügte, nach Allensteig auf den dortigen Truppenübungsplatz gebracht, wo die Granate vernichtet wird.