Erfahrener Kletterer stürzte an Kampermauer in den Tod

Ein erfahrener Kletterer ist am Sonntagnachmittag an der Kampermauer in Oberösterreich im Gemeindegebiet von Weyer (Bezirk Steyr-Land) tödlich verunglückt, teilte die Polizei mit.

Gegen 14.20 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Person aus großer Höhe an der Kampermauer abgestürzt sei.

Lesen Sie auch

Der Notarzthubschrauber “Martin 3”, die Polizei Windischgarsten, die Alpinpolizei und die Bergrettung begaben sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit.

Mehrere dort anwesende Kletterer unternahmen bis zum Eintreffen des Notarztteams Reanimationsversuche, jedoch kam für den Kletterer tragischerweise jede Hilfe zu spät.

Der 61-Jährige aus der Steiermark kletterte laut Augenzeugen mehrere Routen im Vorstieg, sicherte sich dabei selbst und wollte sich soeben zu seinem Standplatz abseilen.

Dabei stürzte der erfahrene Kletterer circa 50 Meter bis zum Wandfuß ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Als Unfallursache wurden von der Alpinpolizei nicht verknotete Seilenden beim Abseilen festgestellt.