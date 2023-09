Erfolglose Jagd auf Wolf am Dachstein-Plateau

Land OÖ verlängert Genehmigung zum Abschuss des Raubtieres nicht – Frist für zweiten Wolf im Mühlviertel endet am 23. September

Was etliche Jäger erwartet haben, ist jetzt eingetreten. Der am 21. August vom Land OÖ zum Abschuss freigegebene Wolf im Dachsteingebiet wurde zwar mehrmals gesichtet, erwischt haben die Weidmänner das Raubtier aber nicht. Am Mittwoch um Mitternacht lief die Frist für die „Entnahme“ aus.

Der Wolf steht im Verdacht, unter anderem mehrere Schafe gerissen zu haben. Laut dem Gmundner Bezirksjägermeister Johann Enichlmair wurde nicht auf den Wolf gefeuert, er sei aber vor die Linse verschiedener Wildkameras gelaufen. Dies sei jedoch auf der steirischen Seite des Dachsteins gewesen, wo er nicht erlegt werden darf. Generell sei die Jagd in einem derart weitläufigen Gelände schwierig, zudem lege der Vierbeiner bis zu 20 Kilometer in einer Nacht zurück.

Noch bis zum 23. September haben die Jäger im Mühlviertel Zeit, den zweiten zum Abschluss freigegebenen Wolf zu erlegen. Er darf in einem zehn Kilometer-Radius um Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) geschossen werden. Das Raubtier war am Abend des 26. August in einem Innenhof eines Bauernhofes gesichtet worden.

Wie aus dem Büro von Landesrätin Michaela Langer-Weninger verlautet, wird die Abschuss-Genehmigung für das Dachstein-Plateau nicht verlängert. Weil Entnahmen nicht die alleinige Lösung des Problems sein können, dränge man auf EU-Ebene auf eine Aufweichung des Schutzstatus für Wölfe.

Land OÖ sieht Halsband für Schafe skeptisch

Skeptisch sehe man Halsbänder mit „Wolfsgeruch“ für Schafe, die in der Schweiz die Raubtiere abschrecken sollen. „Derzeit läuft eine Studie über die Wirksamkeit dieser Art des Herdenschutzes“, heißt es aus dem Büro der Landesrätin. Konkrete Zahlen über einen längeren Zeitraum gebe es aber nicht. Nicht bewährt sollen sich Versuche mit Elektroschock-Halsbändern haben.