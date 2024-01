Erfolgreiche Fahndung nach Ladendiebstahl

Am Dienstagnachmittag kam es in Wels zu einem Ladendiebstahl, der eine sofortige Verfolgungsjagd auslöste, als eine flüchtige Tatverdächtige sich in einen schwarzen Pkw begab und vom Tatort entkam.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die schließlich an der Autobahnauffahrt Wels/West Früchte trug. Trotz Einsatz von Folgetonhorn und Blaulicht setzte das Fluchtfahrzeug seine Fahrt fort, führte die Beamten über die A25 und dann auf die A8 in Richtung Passau.

Lesen Sie auch

Kurz vor Pichl bei Wels gelang es dann, das Fahrzeug zu stoppen und gemeinsam mit einer Streife der Autobahnpolizei zu kontrollieren. Bei den Insassen handelte es sich um eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen und einen 60-jährigen Mann aus Linz, die verwandt sind.

Im Auto fanden die Polizisten das entwendete Gut und konnten es sicherstellen. Die Frau wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht. Dort ergaben die Ermittlungen Hinweise auf einen weiteren Diebstahl in einer Gärtnerei.