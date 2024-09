Erfolgreiche Freitag im Zentrum-Konzertreihe in Traun

Dieser Tage ging die heurige Freitag im Zentrum-Konzertreihe in Traun zu Ende. Die Veranstalter können auf sieben erfolgreiche Konzerte zurückblicken.

Neben den unterschiedlichsten Musikgenres wie Country, Rock, Blues und vieles mehr, genossen die Besucher die großartige Musik bei tollem Wetter, hochsommerlichen Temperaturen und einem kühlen Getränk. Auch heuer wurden wieder bis zu 500 Gäste am Trauner Kirchenplatz gezählt.

Lesen Sie auch

ie Bands The Times Reloaded (Rock), Juicy (Pop/Rock), Spitting Ibex (Funk), Most Company (Brasspop), The Starclub Band (Rock), Tommy Sherbs & The Rocksteady Survivors (Reggae) und Siggi Fassl & The Time Travellers (Country Blues) sorgten heuer für den erneuten Erfolg dieser Trauner Veranstaltungsreihe.