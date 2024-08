Erfolgreiche Suche nach abgängigem Spaziergänger im Mühlviertel

Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, der seit Mittwochvormittag während eines Spaziergangs vermisst war, wurde erfolgreich gerettet.

Nachdem der Nachbar des Mannes den Notfall um 14:50 Uhr gemeldet hatte, setzten die Einsatzkräfte eine großangelegte Suchaktion in Gang. Hierbei waren nicht nur die Feuerwehr und das Rote Kreuz vor Ort, sondern auch Spezialkräfte mit Suchhunden und technisches Equipment wie Drohnen und Quads.

Der Vermisste wurde am selben Abend unverletzt in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnortes von einem Feuerwehrmann auf einem Quad gefunden.

Er war gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Nach der Rettung wurde der Senior sicher nach Hause gebracht und medizinisch betreut.