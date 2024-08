Erfolgreicher Spatenstich für neues ASZ in Ansfelden

Dieser Tage wurde der Startschuss für den Neubau des Altstoffsammelzentrums Ansfelden gegeben. Auf 8.500 m² entsteht ein modernes ASZ mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten und für fast 20.000 Bürgerinnen und Bürger.

In diesem Zeitraum hat sich die Abfallwirtschaft und damit die Anforderungen an ein Altstoffsammelzentrum wesentlich verändert. Der bisherige Standort kann daher die notwendigen Erfordernisse für eine moderne Alt- und Problemstoffsammlung nicht mehr erfüllen und ist zudem in die Jahre gekommen.

Lesen Sie auch

Einfach war die Suche nach einem neuen geeigneten Standort nicht. Der Stadtgemeinde Ansfelden ist es 2023 jedoch gelungen ein neues Grundstück im Ausmaß von 8.500 m2 zu kaufen und dem Bezirksabfallverband Linz-Land für den Neubau zur Verfügung zu stellen.

„Das neue ASZ Ansfelden wird ab Frühjahr 2025 zur Verfügung stehen und rund 20.000 Bürgerinnen und Bürgern sowie Klein- und Mittelbetrieben ein breites Entsorgungsspektrum bieten,“ freut sich Bgm. Walter Lazelsberger, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes Linz-Land.

Im Bild: Vertreter der Gemeinden Ansfelden und Pucking, des Bezirksabfallverbandes Linz-Land, ASZ-Mitarbeiter sowie Umsetzungspartner feierten gemeinsam den Spatenstich des ASZ Ansfelden.