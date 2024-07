Erlebnisreiches Wochenende für Jugendrotkreuzler

Mehr als 120 Kinder und Jugendliche und 40 Betreuer durften auch 2024 wieder wertvolle Tage beim Rotkreuz-Jugendcamp des Bezirks Vöcklabruck im Litz am Attersee erleben.

In den See springen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, am Lagerfeuer gemeinsam lustige Geschichten spinnen oder sich spielerisch in Erster Hilfe messen, weil jemand im Hochseilgarten „abgestürzt“ ist – im Bezirksjugendcamp des Jugendrotkreuzes Ende Juni gab es ein buntes und vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche des Jugendrotkreuzes. Highlight war dabei der Erste-Hilfe-Wettbewerb.

Wertebasierte Jugendarbeit und Kenntnisse in Erster Hilfe

„Wir leisten in unseren Jugendgruppenstunden wertebasierte Jugendarbeit. Im Jugendrotkreuz-Camp möchten wir Kinder und Jugendliche aus ihrem (Schul-)Alltag herausholen und sie auf motivierende Art mit neuen Herausforderungen konfrontieren. So lernen sie, sich und ihren Fähigkeiten zu vertrauen, haben dabei Spaß und erleben, was Gemeinschaft bewirken kann“, berichtet Bezirksjugendreferent Wolfgang Pohn.

Das Jugendrotkreuz-Camp findet jedes Jahr statt, die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kommen dabei ebenso aus dem ganzen Bezirk zusammen wie die freiwilligen Jugendrotkreuzler.