Erlebniswelt Energie: Workshops der Energie AG begeistern Hunderte Schüler

Die Energie AG Oberösterreich hat bereits zum achten Mal eine interaktive Workshop-Reihe unter dem Motto „Strom heute – Energie sehen, fühlen und erleben“ für Schulklassen ausgeschrieben. Mehr als 1.500 Schüler aus 80 Schulklassen wollten dabei sein und einen Workshop-Tag für ihre Klasse gewinnen.

Die glücklichen Gewinner aus acht Schulen konnten kurz vor Schulschluss in der „Erlebniswelt Energie“ der Energie AG in Timelkam einen abwechslungsreichen Tag rund um Energie und Strom erleben. „Die Energie AG setzt gezielte Maßnahmen, um den nächsten Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Mit der interaktiven Workshop-Reihe möchten wir Kindern und Jugendlichen einen Einblick in das komplexe Thema Energie geben und sie für Technik begeistern. Unser Kraftwerksstandort in Timelkam bietet dafür die idealen Voraussetzungen“, freut sich Energie AG-CEO Leonhard Schitter, der die Schüler vor Ort besuchte.

Lesen Sie auch

An den letzten Schultagen dieses Jahres konnten rund 230 Jugendliche aus acht oberösterreichischen Schulen in die Welt der Energie eintauchen – mit eintägigen Workshops, in denen auf unterhaltsame Art und Weise das komplexe Thema Energie, die sichere Versorgung mit nachhaltiger Energie sowie Wissenswertes über die Geschichte des elektrischen Stroms erklärt wurde.

Zudem ergänzten das multifunktionale Ausstellungszentrum und die „Erlebniswelt Energie“ mit dem Museum „Stromgeschichten“ das abwechslungsreiche Informationsprogramm am modernsten Kraftwerksstandort der Energie AG.

Das Erlebnispaket rundherum bildeten Kraftwerksrundgänge, das Erleben von Elektromobilität mit E-Karts, Hoverkarts, Segways und eine Autorennbahn, die mit Powerrad-Antrieb – also mit durch Muskelkraft erzeugtem Strom – betrieben wurde. Zu Gast waren Schüler aus folgenden Schulen: BG/BRG Wels, MMS Schwanenstadt, Europagymnasium Aufhof, MS Neukirchen an der Vöckla, Gymnasium Körnerstraße Linz, Franziskus-Gymnasium Wels, MS Regau und Akademisches Gymnasium Linz.