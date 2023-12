Erneut Bankomat gesprengt

Nachdem sich die Zahl der Banküberfälle deutlich verringert hat, verlegen sich die Täter auf das offenbar weniger riskante Sprengen von Bankomaten.

So haben in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte in Reichenthal (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen Geldautomaten in die Luft gejagt, es handelt sich dabei bereits um die vierte derartige Tat im Mühlviertel. Zweimal hatten die Unbekannten in St. Stefan-Afiesl und einmal in Ulrichsberg zugeschlagen.

Die Täter dürften sich in Reichenthal gegen halb zwei Uhr früh ans Werk gemacht haben, Sprengkörper an den Bankomaten zu montieren.

Die Detonation dürfte so stark gewesen sein, dass auch die danebenliegende Bankfiliale massiv beschädigt wurde. Der Geldautomat ist völlig zerfetzt worden. Anrainer berichten, dass die Explosion auch Fenster zerschellen ließ.

Wie viel Geld die Täter mitgenommen haben, ist noch unklar. Von ihnen fehlt bis jetzt jede Spur.