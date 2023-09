Erneut Schleppertransport auf der B127

Einen weiteren Flüchtlingsaufgriff gab es am Dienstag im Mühlviertel. Zeugen hatten in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) beobachtet, wie der Lenker eines Klein-Lasters rund 15 Personen aussteigen ließ und die Polizei alarmiert.

Im Zuge der Suche konnten zunächst sieben Personen aufgegriffen werden. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich um Kurden und Afghanen. Diese gaben an, dass sich ursprünglich sogar bis zu 30 Personen in dem Lkw aufgehalten hatten.

Schlepper weiter auf der Flucht

In den vergangenen beiden Wochen hat die Polizei mehrere Schlepperfahrten in und um Linz gestoppt. Die Lenker dürften zu kleineren Grenzübergängen unterwegs gewesen sein. Zuletzt war den Beamten, die aktuell verstärkt Intensivkontrollen durchführen, am Montag auf der B127 im „Saurüssel“ in St. Gotthard (Bez. Urfahr-Umgebung) ein Kastenwagen aufgefallen.

Der Lenker gab zunächst Gas, ließ den Wagen dann aber stehen und flüchtete mit einem Komplizen. 38 Personen aus der dem Irak, der Türkei, Syrien und Afghanistan, darunter auch Kinder und ein Baby wurden auf der Ladefläche vorgefunden. Die Suche nach den beiden Schleppern verlief erfolglos — die Männer waren auch am Dienstag noch auf der Flucht.