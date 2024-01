Eskalation in Linz: Jugendliche stoppen bewaffneten Angreifer nach verheerender Auseinandersetzung

Am Montagabend kam es in Linz zu einem gewalttätigen Zwischenfall, bei dem zwei mutmaßliche Täter in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher verwickelt waren.

Aus einem zunächst verbalen Streit eskalierte die Situation, als ein 39-jähriger Mann aus Linz eine Eisenstange zog und damit die Jugendlichen zu verfolgen begann. Bei dem Versuch, ihm die Stange zu entwenden, kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf auch ein 28-jähriger Mann die Situation gewaltsam verstärkte.

Lesen Sie auch

Einem 17-jährigen Portugiesen ist es zu verdanken, dass die Situation entschärft und die Eisenstange in einem Müllkübel entsorgt werden konnte, obwohl der Haupttäter noch eine zweite Eisenstange bei sich hatte. Beide jugendlichen Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelte, dass die beiden Angreifer bereits kurz zuvor und in der Silvesternacht in gewalttätige Vorfälle verwickelt waren. Während der Jüngere keine Erinnerungen aufgrund von Alkoholkonsums hatte, gestand der ältere Täter teilweise und behauptete, sich mit der Eisenstange verteidigt zu haben. Er wurde inzwischen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft der Justizvollzugsanstalt überstellt.