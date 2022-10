EU-weit gesuchter Betrüger in OÖ festgenommen

Ein international gesuchter Betrüger ist Beamten des oberösterreichischen Landeskriminalamtes am Mittwoch ins Netz gegangen.

Der 49-jährige Kroate hatte 2006 über eine Scheinfirma Eisenwaren im Wert von 400.000 Euro bestellt und gewinnbringend weiterverkauft, ohne für die Ware zu bezahlen.

Zudem hatte er als Wertanlage eine Immobilie belehnt, die ihm nicht gehörte. Das County Court in Pula (Kroatien) verurteilte ihn wegen schweren Betrugs zu einer unbedingten Haftstrafe.

Dieser konnte sich der 49-Jährige bisher entziehen, da er inzwischen in Oberösterreich untergetaucht war.

Am Mittwoch wurde er schließlich in Leonding gefasst und befindet sich nun in der Justizanstalt Linz in Auslieferungshaft.