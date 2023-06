Eurothermen mit Bonusheft

Sommerzuckerl halten die Eurothermen heuer wieder parat: Mit dem Sommerbonusheft „Hot Summer Deals“ gibt es von Juni bis September viele Vorteile und Ermäßigungen in den Hotel-, Thermen- und Therapiebereichen der drei Resorts Bad Schallerbach, Bad Hall und Bad Ischl.

Sämtliche Vergünstigungen und eine Fülle von Gutscheinen sind im umfassenden Bonusheft zusammengefasst, das in allen Eurothermen Resorts sowie im EurothermenShop in der PlusCity in Pasching erhältlich ist (www.eurothermen.at/hot-summer-deals).

Zudem werden drei Wellness-Urlaube für zwei Personen bei den Eurothermen verlost und es gibt Gewinnspiele auf den Social-Media-Kanälen.