Event am Attersee unter dem Motto „Emilies neue Kleider“ zum 150. Geburtstag

Um das 150. Geburtstagsjubiläum von Modeschöpferin und Unternehmerin Emilie Flöge zu feiern, lud der Verein „Klimt am Attersee“ zusammen mit dem Tourismusverband Attersee-Attergau dieser Tage zu einem exklusiven Abendevent in die Villa Paulick in Seewalchen am Attersee ein.

Unter dem Titel „Emilies neue Kleider“ stand das außerordentliche Schaffen Flöges sowie das Frauenbild von damals und heute im Fokus. Im Rahmen des Events wurde ein Kleid, das eine Schülerin der HBLA Lentia nach dem Stil Flöges entwarf, versteigert.

Der Erlös der Auktion in Höhe von 1.000 Euro kommt der #wirtun-Kampagne der Caritas Österreich zugute, die in Not geratene Frauen unterstützt. Als Unterstützerin dieser Initiative hat First Lady Doris Schmidauer dankenswerterweise den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernommen. „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir an diesem Abend nicht nur das visionäre Werk einer Pionierin wie Emilie Flöge ins Rampenlicht rücken, sondern auch jene Frauen nicht vergessen, die im Schatten unserer Gesellschaft leben.

Es sind alleinerziehende Mütter, deren Einkommen nicht zum Leben reicht, oder Frauen, die unbezahlte Pflegearbeit geleistet haben und nun in Altersarmut geraten sind. Armut ist in Österreich nach wie vor weiblich – doch gemeinsam können wir hier etwas bewirken“, bedankt sich Caritas OÖ-Direktor Franz Kehrer für die Spende. Im Zuge der Veranstaltung wurde auch ein zweites Kleid, das von HBLA Lentia-Schüler und Designer Raven-Jane Fugmann entworfen wurde, präsentiert. Die Kreation im Stil Flöges wird künftig im Klimt Zentrum in Schörfling am Attersee für Besucher zu bewundern sein.

Fixer Programmpunkt des Veranstaltungsabends war eine spannende Podiumsdiskussion, die sich dem damaligen und heutigen Frauenbild widmete. Angelina Eggl, Geschäftsführerin Tourismusverband Attersee-Attergau, und Jakob Reitinger, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Bad Ischl, diskutierten mit Marie-Theres Arnbom, Kunsthistorikerin und Buchautorin, Elisabeth Dutz, Chefkuratorin des ALBERTINA Museums Wien, Gexi Tostmann, Tostmann Trachten, und Evelyn Obermaier, Obfrau Verein Klimt am Attersee.

85 Teilnehmer, darunter Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger, Elisabeth Schweeger, Künstlerische Geschäftsführerin Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024, Manuela Reichert, Kaufmännische Geschäftsführerin Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024, Doris Rom, Oberösterreich Tourismus, Thomas Populorum, Direktor HBLA Lentia, und Architekt Markus Spiegelfeld ließen es sich nicht entgehen, als über Flöges Wirken zu Lebzeiten, ihre Beziehung zu Gustav Klimt und die Veränderung des Frauenbildes im Laufe der Zeit gesprochen wurde.