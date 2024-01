Event-Tipp: „A Tribute to Tina Turner“

Im Jahr 2009 Jahren beendete Tina Turner ihre Live-Karriere – in diesem Jahr ging die Rock-Queen das letzte Mal auf Welttournee. Diese Tour war der großartige Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere: Fans von Tina Turner können sich am 26. Jänner um 20 Uhr in der Spinnerei Traun noch einmal auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der Powerfrau begeben und deren größte Hits live erleben.

„Tina – Die Show“ umfasst nicht nur alle großen Hits von Tina Turner, sondern auch viele Duette, die Tina Turner mit anderen Superstars der Rockmusik dargeboten hat. Nicht fehlen dürfen natürlich auch jene Songs von anderen Künstlern, die der Rock-Queen besonders am Herzen gelegen sind wie „Jumpin’ Jack Flash“, Honky Tonk Woman“ oder „It´s only love“.

„Tina – Die Show“ bringt den einzigartigen Sound der „Queen of Rock“ noch einmal live auf die Bühne und lässt den Zuschauer dieses unbeschreibliche Gefühl, bei einer Rock-Explosion dabei zu sein, noch einmal erleben.

In der Rolle als Tina Turner ist die unglaubliche Julia Ivanova zu sehen und zu hören! Den Besucher erwartet also beim Besuch der Show ein Konzerterlebnis der Sonderklasse mit allem, was im Showbusiness „state of the art“ ist.