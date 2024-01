Event-Tipp: AWÖ- Hengsttage locken mit vielfältigem Programm und einer Hengstschau

Es ist wieder soweit, die AWÖ-Hengsttage 2024, veranstaltet von der Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich, stehen vor der Tür. Von 2. bis 3. Februar werden rund 70 Hengste nach Stadl-Paura reisen und sich dem Publikum und der Körkommission präsentieren.

Am Samstagabend wird es wieder eine Hengstschau (ab 18.30 Uhr) geben, bei der die besten österreichischen Vatertiere vorgestellt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die AWÖ freut sich über das angemeldete 46-köpfige Körlot mit topmodernen Abstammungen.

Das Pferdezentrum Stadl-Paura ist der traditionelle Austragungsort für die AWÖ-Hengsttage. Erstmals werden die Hengste im neuen Pferdehotel, der Fixboxenanlage am Aichetfeld, untergebracht. Die AWÖ-Hengsttage sollen neben ihrer eigentlichen Aufgabe, der Selektion der körfähigen Hengste, die heimische Pferdezucht mit ihrem hohen, internationalen Niveau in den Mittelpunkt stellen. Der Austausch zwischen Sport und Zucht ist dabei besonders wichtig und so dient das Wochenende zum Vermarkten, Austauschen und Kennenlernen.

Weitere Infos: www.a-pferde.at