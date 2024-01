Event-Tipp: „Das kunstseidene Mädchen“ — Chansons-Musical in der Tribüne Linz

Das Chanson-Musical „Das kunstseidene Mädchen“ nach dem Roman von Irmgard Keun ist in der Tribüne Linz — Theater am Südbahnhofmarkt — eine Eigenproduktion, in der sich vieles mischt: Schauspiel, Musik, Gesang, Tanz und eine bezaubernd freche literarische Frauenstimme aus der Zwischenkriegszeit (Musik von Rainer Bielfeldt, Buch und Gesangstexte von Carsten Golbeck).

Höchste Zeit für eine Wiederentdeckung, und das nicht nur, um an eine von den Nazis abgewürgte großartige Schriftstellerin zu erinnern, sondern auch, um einen Gewinn für unsere heutige Zeit zu ziehen.

Denn die gute Laune in schlechten Zeiten, das ist es, was sich mit dieser tollen Schriftstellerin bewahren lässt. Gespielt wird zu folgenden Terminen: 30. Jänner, 17., 21. und 27. Februar (jeweils um 19.30 Uhr), am 4. Februar bereits um 17 Uhr.

Weitere Infos: www.tribuene-linz.at