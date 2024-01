Event-Tipp: Der Kasperl in der 44er Galerie

Am 20. Jänner kommt das Kasperlhaus zu Besuch in die 44er Galerie in Leonding. Beginn der Aufführung „Kasperl & seine eisigen Freunde“ ist um 10 Uhr (Einlass: ab 9.30 Uhr).

Endlich hat Frau Holle auch über Kasperlhausen ihre Betten ausgeschüttelt. Was wohl Kasperl & seine Freunde mit den ersten Schneeflocken alles erleben? Das Kasperlhaus ist ein interaktives Theater für junge und so manche „ausgewachsene“ Kinder.

Bevor der Vorhang aufgeht und der Kasperl mit seinen Freunden die unterschiedlichsten Geschichten erlebt, werden die Kinder spielerisch in das Kasperlhaus eingeladen. Denn, so mancher Baum oder Uhrenkasten im Kasperlhaus beinhaltet ein besonderes Geheimnis.

Staunen, lachen, hüpfen, mithelfen und mitreden ist beim aktiven Mitmachtheater erwünscht (ab 3 Jahren). Karten: kuva.kupfticket.at, KUVA-Kartenbüro im Turm 9, Bürgerservice Leonding und Tageskassa.