Event-Tipp: Kabarett mit den „sBruchpiloten“

Die „sBruchpiloten“ sind nicht mehr in die Start-up-Kategorie einzuordnen. Tom, Martl und Beda sind schon seit vielen Jahren auf den Bühnen der Umgebung unterwegs, ob mit ihrer Fun-Punk-Band, ihrer Mundart-Akustik-Kombo oder mit Lesungen ihres Buches „Am Wortspielplatz“.

Bei einem Auftritt als Vorgruppe bei Mike Supancic haben die drei wieder Blut geleckt und lassen ihrer Leidenschaft als Wortspieler und Satzverdreher freien Lauf, dabei lassen sie aber keineswegs ihre Instrumente zuhause.

Allerdings hat dieser seine Tücken, wenn man ein bisschen oder zumindest mit einem Bein im Leben stehen will — und das kann man am besten mit einem Mix aus pürierten Welthits und wohldurchdachten Abhandlungen über das Bühnenleben erklären! Wagemutig, wie in den frühen Tagen ihres Kulturschaffens, huldigen die sBruchpiloten als „Kultur-Transformer“ die Oberliga der Kleinkunst und knallen das Kabarettprogramm „Eigentlich“ auf die Bühne.

Die „sBruchpiloten“ sind am 2. Februar um 19.30 Uhr im Stadtsaal Vöcklabruck zu sehen. Karten: www.kuf.at/kultur oder Tourismusbüro Vöcklabruck.