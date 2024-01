Event-Tipp: Master Night der FH Hagenberg

Neujahrsvorsatz 2024: Der nächste Karrieresprung in der IT- bzw. Medienbranche oder die berufliche Neuorientierung? Dann ist ein praxisorientiertes Masterstudium an der forschungsstärksten Fachhochschule Österreichs genau das Richtige.

Welche vielfältigen Möglichkeiten die zwölf Masterstudiengänge der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien eröffnen, können Interessierte bei der Master Night am 17. Jänner am Campus Hagenberg aus erster Hand erfahren.

Bei diesem Infoabend steht ab 18 Uhr ein Überblicksvortrag inklusive Talkrunden mit Studiengangsleitern, Studierenden und Absolventen am Programm sowie im Anschluss ab zirka 19 Uhr persönliche Beratung zu den einzelnen Studiengängen an den Infoständen.

Dabei gibt es neben Infos zu Besonderheiten und Neuerungen in der Studiengängen, auch Einblicke in Forschungsaktivitäten sowie Karriereperspektiven, inklusive Einstieg in die Selbstständigkeit. Im Vorfeld wird um 17 Uhr eine Campusführung angeboten. Anmeldung aus organisatorischen Gründen bis 14. Jänner unter www.fh-ooe.at/masternight-hgb/