Event-Tipp: Mathilde Schwabeneder — „Gute Geflüchtete, schlechte Geflüchtete?“

Auf Einladung der IGWelt Ottensheim hält Mathilde Schwabeneder am 23. Jänner im Gemeindesaal in Ottensheim einen Vortrag zum Thema „Gute Geflüchtete, schlechte Geflüchtete?“ — Entwicklungspolitik und Migration.

Beginn ist um 19 Uhr. In aufrüttelnden Reportagen hat die bekannte Radio- und TV-Journalistin über das Schicksal von Flüchtlingen von beiden Seiten des Mittelmeeres berichtet.

Lesen Sie auch

Mit großem Engagement gibt sie einen Einblick in die Umstände von Fluchtbewegungen, die in publikumswirksamen Schlagzeilen überhaupt nicht in den Blick kommen.