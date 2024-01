Event-Tipp: Maxjoseph-Quartett gastiert in der Tribüne Linz mit „Tabula Rasa“

Die vier jungen Musiker von Maxjoseph haben sich auf die Fahne geschrieben, ihre ganz eigene Vorstellung von Volksmusik zu verwirklichen. Mit dem Programm „Tabula Rasa“ ist das Maxjoseph-Quartett am 16. Jänner in der Tribüne Linz — Theater am Südbahnhofmarkt, Eisenhandstraße 43, zu Gast. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Sie verbinden Volksmusikelemente mit Jazzharmonien, Klassische Musik mit pulsierenden Rhythmen und Vertrautes mit Fremdem.

Progressive Volksmusik ist die Symbiose aus dieser musikalischen Klasse und dem einzigartigen Sound der Instrumentierung aus Tuba, Gitarre, Geige und Steirischer Harmonika. Karten: www.tribuene-linz.at oder Tel. 0699/11399844.