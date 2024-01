Event-Tipp: Neujahrskonzert mit dem Salonorchester sINNfonietta

Der KuSch — Kultur und Schule Kulturförderverein der Landesmusikschule Altheim veranstaltet am 13. Januar um 19.30 Uhr in der Landesmusikschule Altheim das zweite Neujahrskonzert in Altheim.

Das Salonorchester sINNfonietta wird unter der Leitung von Marcus Hölzlein ein beschwingtes Konzert „Unter dem Doppeladler“ darbieten. 1867 markiert eine Zeitenwende im Vielvölkerreich des Habsburger Monarchen Franz Joseph I.: Aus dem Kaisertum Österreich wird die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.

Das Neujahrskonzert des Salonorchesters sINNfonietta folgt den Spuren des legendären Doppeladlers und führt musikalische Geniestreiche von Strauss, Kálmán, Bartók & Co. in einem feurig-beschwingten Konzert austro-magyarischer Prägung zusammen.