Event-Tipp: Norbert Schneider & Band in der Arbeiterkammer Linz

Ein Abend mit Norbert Schneider ist immer einmalig. Groß geworden in der florierenden Wiener Blues-Szene der 90er-Jahre, kreierte Schneider in seiner über 20 Jahre andauernden Karriere seinen höchstpersönlichen Stil, durch den er sich ein Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen Musikszene erspielte.

„Ollas Paletti“ ist das neue Album, mit dem sich der dreifache Amadeus Music Award- Gewinner zurückmeldet. Mit Titeln wie „Gospel Batterie“ oder „Seifenblasen“ setzt er Themen um Glauben und Vergänglichkeit ins Zentrum.

Gleichzeitig kommt der typische Wiener Schmäh mit Stücken wie „I bin am Sand“ und „Schlaftablettn“ nicht zu kurz — live zu erleben am 31. Jänner um 19.30 Uhr im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz.