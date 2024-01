Event-Tipp: Paul Krisai und Miriam Beller lesen aus „Russland von innen“

Am 19. Jänner lesen die ORF-Korrespondenten und Russland-Experten Paul Krisai und Miriam Beller aus ihrem Buch „Russland von innen – Leben in Zeiten des Krieges“ und geben Einblicke in die journalistische Arbeit während eines Angriffskrieges.

Die Lesung findet um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Braunau statt. Karten zum Preis von 12 Euro sind in der Stadtbücherei Braunau und der Buchhandlung Lauf sowie – je nach Verfügbarkeit – an der Abendkasse (15 Euro) erhältlich. Seit dem Morgen des 24. Februar 2022 ist nichts mehr wie zuvor.

An diesem Tag erklärt Wladimir Putin der Ukraine den Krieg und verbietet kurz darauf per Gesetz jegliche Kritik an der „militärischen Spezialoperation“. Paul Krisai und Miriam Beller setzen trotz der Zensurmaßnahmen ihre Berichterstattung aus Moskau fort und erzählen vom Leben in einem Aggressorstaat.