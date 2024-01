Event-Tipp: WKO Linz-Land macht Gründer UNTERNEHMER.FIT

Der Schritt in die Selbstständigkeit bedeutet für viele die Verwirklichung ihrer Vision. Jedes Jahr wagen rund 6.000 Menschen in Oberösterreich den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit.

Die Wirtschaftskammer ist dabei ein starker, verlässlicher und erfahrener Partner. Das Gründerservice steht bei den ersten Schritten in ein neues Leben mit Rat und Tat zur Seite. Bei den kostenlosen Gründerworkshops erfahren angehende Jungunternehmer wertvolle Infos zur Unternehmensgründung.

„Damit der Weg in die Selbstständigkeit gelingt, ist eine gute Gründungsvorbereitung das A und O. Das Gründerservice der WKO Oberösterreich gilt als erste Anlaufstelle für eine erfolgreiche Betriebsgründung“, so WKO-Bezirksstellenobmann Jürgen Kapeller. Termine der WKO Linz-Land: 31. Jänner, 29. Februar, 21. März, 3. April, 29. Mai, 6. Juni, 19. September, 17. Oktober, 21. November und 12. Dezember (jeweils von 14 bis 17 Uhr).

Anmeldung: Tel. 05-90909-3137 oder www.gruenderservice.at