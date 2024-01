Event-Tipp: „Wurstsalat“ – Kabarett mit Günther Lainer & Christian Putscher

Ein Kabarettist und ein Ernährungsberater machen gemeinsam ein Kabarettprogramm. So weit, so harmlos.

Wenn es sich aber beim Ersten um Günther Lainer handelt, den Mensch gewordenen Protest gegen den Diätwahnsinn, und beim anderen um Christian Putscher, den Lifestyle-Coach mit der Figur eines Zehnkämpfers, wird die Sache schon spannend. Warum tun sich die beiden das an? Wie lebt man besser?

Mit Sixpack oder Sechserträger? Die Antwort darauf geben Lainer & Putscher in „Wurstsalat“, einer höchst schmackhaften Mischung aus Spaß und Information rund um die kulinarischen Seiten des Lebens, am — am 26. Jänner um 19.30 Uhr in der Tribüne Linz, dem Theater am Südbahnhofmarkt.