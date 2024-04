Fachschule Bergheim bildet Pädagogische Assistenzkräfte aus

Über die Betreuungsangebote von Kindern wird laufend diskutiert, und genau so wie in der Pflege ist bekannt, dass auch hier beim entsprechenden Personal ein Mangel besteht.

In der Fachschule Bergheim in Feldkirchen an der Donau schließen die Jugendlichen, die den Ausbildungsschwerpunkt „Gesundheit und Soziale Berufe“ absolviert haben, mit dem Beruf der Pädagogischen Assistenzkraft für Kindergarten, Hort und Krabbelstube ab.

Neben den theoretischen Inhalten ist auch der regelmäßige Lehrausgang in die örtlichen Kindergartengruppen sehr wichtig. Dabei kann das Gelernte angewendet werden.

Es ist sehr erfreulich, dass die Schülerinnen und Schüler dort so gut aufgenommen werden, und deshalb auch sehr gerne dort arbeiten. Ein großes Dankeschön gilt den Pädagoginnen der Feldkirchner Kindergärten für ihr Engagement.