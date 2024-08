Fahndung nach flüchtigem Tunesier hatte in Gmunden Erfolg

Im Juli 2024 langte beim Landeskriminalamt Oberösterreich ein europäischer Haftbefehl gegen einen 57-jährigen Tunesier aus dem Bezirk Gmunden ein.

Durch die Fahndungsmaßnahmen wurde bekannt, dass er im Juni 2021 wegen mehrerer Eigentumsdelikte vom Amtsgericht in München, in Abwesenheit, zu einer unbedingten siebenmonatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Danach setzte er sich nach Österreich ab, um der Strafe zu entgehen. Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden führte zudem mehrere Exekutionsverfahren wegen nicht bezahlter Strafen gegen den Mann, der jedoch in seiner Wohnung nie angetroffen werden konnte.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes schafften es nun, den Aufenthaltsort des Mannes auszuforschen. So konnte er am 7. August 2024 gegen 7:30 Uhr im Stadtgebiet von Gmunden festgenommen werden.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er befindet sich dort in Auslieferungshaft nach Deutschland.