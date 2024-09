Fahrerflucht nach Unfall mit 10-Jährigem in Oberösterreich

Bereits am Dienstag (3. September) ereignete sich in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Bub von einem blauen Kombi gestreift und leicht verletzt wurde.

Der Unfall fand gegen 14:25 Uhr auf der Kremstal-Landesstraße (B139) statt, als der Schüler gerade die Straße auf einem Schutzweg überquerte. Der bisher unbekannte Fahrer des möglicherweise Skoda Pkws hatte offensichtlich den Jungen zu spät gesehen und konnte trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten.

Lesen Sie auch

Nach dem Vorfall fuhr der Fahrer weiter, ohne anzuhalten. Der Junge, der aus dem Bezirk Linz-Land stammt, ging nach dem Unfall nach Hause und wurde später wegen zunehmender Schmerzen im Krankenhaus behandelt.

Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Behörden suchen nun nach dem flüchtigen Fahrer und bitten um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Neuhofen/Krems unter der Telefonnummer 4139 zu wenden.